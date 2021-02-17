Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации

17.02.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации

Минздрав запустил информационный портал по вопросам COVID-вакцинации в Украине, сообщает Корреспондент.net.
Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться, и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.
"Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. К концу февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая - специализированную информацию для медицинских работников”, - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
На сайте также можно найти информационные панели со статистическими данными о ходе кампании по вакцинации в Украине.



Теги: сайт, Минздрав, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх