Moderna создала вакцину против африканского штамма коронавируса

25.02.2021 17:00

Компания Moderna обновила свою вакцину от коронавируса, и теперь она должна помочь в борьбе с африканским штаммом коронавируса, сообщает Корреспондент.net.

Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Ее планируют использовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса, а также - в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы.

Также в компании заявили, что уже анализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов Covid-19. При этом в компании не уточнили, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина, если она получит разрешение.