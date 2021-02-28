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В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет, сообщает УП.
В отличие от других, вакцина Johnson & Johnson требует лишь одной дозы. Кроме того, ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение вакцины.
Тесты, в которых приняли участие 44 тысяч человек, показали, что эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 66%, в то время, как в вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%. Однако эксперты обращают внимание на то, что тесты Pfizer и Moderna проводили до появления бразильского, южноафриканского и британского штаммов коронавируса, а тесты Johnson & Johnson - тогда, когда эти штаммы уже получили широкое распространение.
Теги: США, вакцина, COVID-19, Johnson&Johnson
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