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Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

01.03.2021 17:00
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Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом глава государства заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие Правосудия" 1 марта, сообщает УП.
"Устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - сказал он.
По словам Зеленского, благодаря этому "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".



Теги: суд, смартфон, анонс, Зеленский
 
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