ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда вакцины AstraZeneca

12.03.2021 16:00

Доказательств того, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca может нанести вред здоровью, нет. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире Эхо Москвы в пятницу, 12 марта.

"Все вакцины, особенно новые вакцины, находятся под особым фармакологическим надзором. Это значит, что любой случай серьезного ухудшения здоровья сразу исследуется специальным комитетом по специальному протоколу. ВОЗ рассматривает, есть ли связь между вакцинацией и случаем [ухудшения здоровья]. В данный момент у нас нет доказательств того, что именно эти случаи вызваны вакцинацией AstraZeneca", - сказала Вуйнович.