В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса

15.03.2021 15:00

Минздрав Украины направил Всемирной организации здравоохранения сообщение о выявленной мутации коронавируса. По результатам сообщения ВОЗ организует сегодня телеконференцию. Об этом в понедельник, 15 марта, Корреспондент.net рассказал источник в Минздраве.

Как рассказали в МОЗ, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины в материале отобранном у пациентов из Ивано-Франковска обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, содержащий как мутации характерные для британского варианта, так и мутации, которые ранее не выявлялись.

По мнению специалистов Института, комбинация этих мутаций может объяснять смену клинической картины заболеваемости в области, которая характеризуется увеличением тяжелых больных.

По их сообщению, участок, кодирующий S-протеин, очень подвергается мутации, и новая обнаруженная в Украине мутации не является неожиданностью. Однако, это открытие может представлять интерес с эпидемиологической точки зрения.