Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook

04.04.2021 11:00

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические данные. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider.

Большинство пользователей, к личным данным которых получили доступ хакеры, - из США (более 32 миллионов), Великобритании (11 миллионов) и Индии (6 миллионов), а в целом же они касаются пользователей из 106 стран мира.

По мнению специалиста по кибербезопасности компании Hudson Rock Элона Гала, злоумышленники с большой вероятностью воспользуются ими для манипулирования или попыток хакерских атак.

В Facebook в свою очередь заявляют, что уязвимость, из-за которой произошла утечка данных, была устранена в 2019 году.