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Сеть "АТБ" выпустила собственную платежную карту
Корпорация АТБ, которая владеет сетью супермаркетов «АТБ-Маркет» на территории всей Украины, совместно с «Райффайзен Банк Аваль» и платежной системой Visa запустили кобренд-проект платежной карты АТБ-Pay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Карта не имеет комиссий за пополнение наличными в терминалах магазинов АТБ, за снятие наличных в банкоматах любого банка Украины, регулярного перевода средств с карт любых банков. С её помощью можно совершать покупки в стране и за рубежом, а также получать дополнительные скидки на более чем 500 акционных товаров в сети и участвовать в розыгрышах подарков от поставщиков и партнеров компании.
Получить карту можно одним из следующих способов:
1. С 06.04.2021 у консультанта Райффайзен Банк Аваль в магазинах АТБ г. Запорожья. Информация про возможность получить карту в других городах Украины будет дополняться, следите за новостями.
2. В любом отделении Райффайзен Банк Аваль.
3. Возможность получить карту с помощью мобильного приложения Дія будет реализована в ближайшее время.
Для оформления карты АТБ-Pay необходимо иметь паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет, и справку о присвоении идентификационного кода. Срок изготовления — 10 рабочих дней с момента заказа.
Теги: Аваль, кредитная карта, АТБ
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