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Ученые опровергли более высокую агрессивность британского штамма коронавируса
Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года и распространяющийся быстрее прежних штаммов, не приводит к более серьезным случаям COVID-19, сообщают авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. К схожим выводам пришли авторы другого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health.
Исследование из The Lancet Infectious Diseases проводилось на основании историй болезки 496 людей, госпитализированных в Лондоне. «Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей без него»,— указано в публикации.
«Доля людей с бессимптомным прохождениям болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7»,— сообщают авторы исследования, опубликованного в The Lancet Public Health. При этом авторы обоих исследований подтвердили, что штамм распространяется быстрее, чем ему предшествующие.
Теги: исследования, штамм, COVID-19
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