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В России начали выпускать COVID-вакцину для животных
В России Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) выпустил первую партию вакцины Карнивак-Ков для профилактики коронавируса COVID-19 у животных. Об этом сказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает Корреспондент.net.
Объем партии составляет 17 тысяч доз. Весь препарат уже забронирован и в кратчайшие сроки будет направлен в ряд регионов РФ.
Мелано рассказала, что российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении Карнивак-Кова. По ее словам, также интерес к российской вакцине проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана и Аргентины.
Указано, что всего около 20 организаций готовы на переговоры о регистрации и поставках препарата в свои страны. Досье на регистрацию Карнивак-Кова за рубежом – в частности, в ЕС – находится в стадии подготовки.
По словам Мелано, производственные мощности института позволяют производить до 3 млн доз в месяц. В перспективе объем может быть увеличен до 5 млн доз.
Теги: Россия, вакцина, животные, COVID-19
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