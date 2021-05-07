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В Литве заявили о создании лекарства от COVID-19
07.05.2021 17:00
Компания Northway Biotech в Вильнюсе совместно со швейцарскими коллегами создала лекарство против коронавируса, сообщает Gazeta.ua.
"В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство против коронавируса, могу сказать, что да. Доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования", - отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис в новостях на телеканале LNK.
По его словам, степень эффективности препарата узнаем уже в этом году. Он станет первым таким в мире.
"Пока нет подобных лекарств. То, что мы создаем, все равно должно появиться. Если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", - сказал Бумялис.
Теги: лекарство, Литва, COVID-19
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