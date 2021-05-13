В мобильном приложении "ВДОМА" обнаружили "полезный" сбой

13.05.2021 16:00

Редкий, но, уже неоднократно зафиксированный пользователями сбой в работе мобильного приложения "ВДОМА", позволяет луганчанам при пересечении КПВВ сэкономить на тестировании. Этой информацией поделились в социальных сетях люди, часто пересекающие пункт пропуска в Станице Луганской.

Так, по словам одного из участников телеграм-чата "Домой в Луганск. Пути решения", после установки на смартфон мобильного приложения "ВДОМА" — программа "глючит" и выдает результат об окончании самоизоляции.

Вот что писали в чате по этому поводу луганчане: