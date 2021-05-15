Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса

15.05.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса

Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW.
Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.
В феврале автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" после почти семимесячного полета достигла орбиты Марса и провела почти два месяца, исследуя потенциальные места посадки. Спуск в атмосфере Марса длился около 9 минут.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Марсоходу предстоит исследовать геологическое строение Марса, а также проводить химический анализ состава грунта и вести поиск биомолекул и биосигнатур. Аппарат снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических изменений и двумя детекторами. Наличие радиолокационной станции - одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые доставлен на Красную планету.



Теги: Китай, Марс, марсоход
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх