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Первый китайский аппарат достиг поверхности Марса
Спускаемый модуль китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса, сообщает DW.
Это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.
В феврале автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" после почти семимесячного полета достигла орбиты Марса и провела почти два месяца, исследуя потенциальные места посадки. Спуск в атмосфере Марса длился около 9 минут.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Марсоходу предстоит исследовать геологическое строение Марса, а также проводить химический анализ состава грунта и вести поиск биомолекул и биосигнатур. Аппарат снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических изменений и двумя детекторами. Наличие радиолокационной станции - одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые доставлен на Красную планету.
Теги: Китай, Марс, марсоход
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