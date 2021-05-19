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Архив - Наука и технологии

В Австралии заявили о создании "нанолекарства" от COVID-19

19.05.2021 15:00
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В Австралии заявили о создании "нанолекарства" от COVID-19

Группа ученых из Австралии сообщила об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавирусной болезни, которая уменьшают количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита австралийского штата Квинсленд, передает Громадське Телевидение.
Сейчас коронавирусную болезнь лечат, только ослабляя сопутствующие симптомы с помощью таких препаратов, как тамифлю, ремдесивир или занамивир. Есть также разработки «коктейлей» из антител к COVID-19, направленные на укрепление иммунитета у больного и предотвращение тяжелого течения болезни.
Австралийские ученые заявляют о создании терапии, которая лечит именно коронавирусную болезнь, а не способствует быстрому выздоровлению людей.
В ее основе — технология миРНК, или малых интерферирующих РНК, которые способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме. Препарат, разработанный австралийскими учеными, делает все это в легких — наиболее уязвимом для коронавируса органе.
«Нам впервые удалось упаковать [миРНК] как [нано]частичку и отправить ее через кровеносные сосуды для атаки вируса», — отмечает профессор Университета Гриффита Найджел Макмиллан. Он добавляет, что речь идет не о лекарствах, а именно о терапии, но ее действенность «почти такая же высокая, как и у лекарств».
Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, которые применяются в терапии, могут храниться до года при температуре 4°C и до месяца — при комнатной температуре.
Еще одно преимущество наночастиц — их производство легко масштабировать. Поэтому Макмиллан с коллегами предполагают, что их открытие может быть использовано для лечения пациентов с COVID-19 — в том числе будущих его мутаций, так как поражает именно геном вируса.



Теги: лекарство, Австралия, нанотехнологии, COVID-19
 
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