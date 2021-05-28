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В Украине запустили интерактивную карту вакцинации
В Украине запустили интерактивную карту вакцинации, которая позволяет в несколько кликов найти ближайший пункт вакцинации, ознакомиться со статистикой прививок на нем и, при необходимости, сообщить о нарушениях, сообщает Главком.
Дополнительный функционал карты заключается в том, что она автоматически считает возможные потерянные дозы вакцины.
Карта, которую запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб», автоматически обрабатывает открытые данные, публикуемые Национальной службой здоровья Украины. Она охватывает всю территорию Украины от маленьких сел до крупных городов (за исключением временно оккупированных территорий), является бесплатной, имеет форму обратной связи и возможность сообщить о нарушениях, связанных с процессом вакцинации в Украине.
Теги: Украина, карта, вакцинация, онлайн
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