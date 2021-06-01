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Вильнюс и Люблин связали "порталами" (ВИДЕО)
В столице Литвы – Вильнюсе - и польском городе Люблин появились специальные устройства, которые позволяют прохожим этих двух городов видеть друг друга и общаться в реальном времени, находясь на расстоянии в более чем 600 км друг от друга. Об этом говорится на сайте проекта PORTAL, сообщает Корреспондент.net.
Так называемые "порталы" - литовская некоммерческая инициатива, поддерживаемая, в частности, фондом Бенедикта Гилиса (Benediktas Gylys Foundation).
"Впервые в истории у стран и их народов есть такой способ связи в режиме реального времени. Некоммерческая инициатива PORTAL - это мост, ведущий нас - меня, вас и их - к осознанию единства", - говорится на сайте проекта.
На сегодняшний день работающие "порталы" установлены в Вильнюсе и Люблине. Это устройства с большими экранами и камерой, что позволяет фактически вести прямые трансляции из городов.
В будущем организаторы проекта планируют сделать "порталы" между Вильнюсом и исландским Рейкьявиком, а также связать литовскую столицу со столицей Великобритании Лондоном.
Теги: проект, Вильнюс, Люблин, портал
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