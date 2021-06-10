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В Киеве презентовали электромобили Konyk и Volyk
В столичном МВЦ в рамках специализированных выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис состоялась презентация компактных электромобилей от украинского производителя – ООО «Электропрайд». Об этом сообщает «Автоцентр».
В частности, на стенде были представлены две машинки модели Konyk – в пассажирском и грузовом исполнениях. Автомобили имеют небольшие габариты (длину – 2288 мм, ширину – 1143 мм и высоту – 1557 мм). Грузоподъемность составляет 250 кг. Максимальная скорость – 60 км/ч.
Пробег на одной зарядке в зависимости от варианта батареи – от 100 до 350 км. Зарядка батарей от сети занимает 6 – 12 часов, а от станции быстрой зарядки – всего 1 – 2,5 часа.
Машину также можно укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом. Электромобиль Konyk продается за 224 тыс. грн. Сумма амортизации в сутки (100 км в день) составляет 24 грн. Годовые затраты на амортизацию – 8 760 грн.
В линейке также имеет электрический грузовичок побольше – модель Volyk, рассчитанная на перевозку 1500 кг. Она имеет запас хода от 100 до 500 км. Габаритные размеры: длина – 3235 мм, ширина – 1380 мм и высота – 1528 мм.
Теги: Киев, электромобиль, презентация
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