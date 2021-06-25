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Microsoft представила Windows 11
25.06.2021 12:00
Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 – новую версию своей программной платформы, сообщает 24 КАНАЛ.
Директор по продуктам Microsoft Панос Панай рассказал о нововведениях в системе. Он отметил, что разработчики уделили большое внимание упрощению пользовательского интерфейса и другим важным элементам.
Для установки Windows 11 потребуется:
- компьютер с 64-разрядным процессором;
- 4 Гбайт оперативной памяти;
- накопитель на 64 Гбайта;
- встроенный аппаратный модуль шифрования TPM 2.0.
На совместимые устройства Windows 11 будет доставляться через "Центр обновления Windows", подобно тому, как это происходит с другими обновлениями.
Сроки запуска Windows 11 в ходе презентации объявлены не были.
Теги: Microsoft, Windows, презентация
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