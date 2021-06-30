Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат

30.06.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат

В Украине началось бета-тестирование "электронных ковидных сертификатов". Об этом вечером во вторник, 29 июня, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.
По его словам, бета-тест стартует 1 июля, но зарегистрироваться можно уже сейчас. В тестировапнии может принять участие каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.
"Что такое "ковидный" сертификат? Это документ в приложении Дія, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, а также на территории ЕС и других стран. Работать он будет, как и любой другой документ в Дії - его подлинность можно будет проверить с помощью QR-кода", - пояснил Федоров.



Теги: приложение, сертификат, COVID-19, Дия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх