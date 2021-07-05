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Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac
05.07.2021 17:00
После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение количества антител. Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Твиттере, сообщает Укринформ.
«Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sіnovac... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз», - заявил профессор.
Теги: Турция, исследования, вакцинация, Sinovac
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