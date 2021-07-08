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В Чили обнародовали новые данные об эффективности вакцины CoronaVac
CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть".
Результаты исследования опубликовал журнал NEJM, передает ЛигаБизнесИнформ.
Его авторы использовали базу данных по ~10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.
Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:
86,3% – в предотвращении смерти (две дозы);
45,7% – в предотвращении смерти (одна доза);
90,3% – в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);
44,7% – в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);
87,5% – в предотвращении госпитализации (две дозы);
37,4% – в предотвращении госпитализации (одна доза);
65,9% – в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% – в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).
Теги: Чили, исследования, эффективность, CoronaVac
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