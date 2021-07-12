Миллиардер Брэнсон слетал в космос на своем ракетоплане (ВИДЕО)

12.07.2021 11:00

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту, сообщает УП.

Запуск был отложен на полтора часа из-за погодных условий. Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя "VMS Eve". Позже он отсоединился от самолета-носителя и достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км).

От взлета до посадки ракетоплана прошло около часа. Помимо Брэнсона, пассажирами корабля бвли вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследований Сириша Бандл, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic Колин Беннет, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес.

Пилотировали "Unity" Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер управляли самолетом-носителем "VMS Eve".