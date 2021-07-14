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Ляшко назвал сроки создания украинской COVID-вакцины
14.07.2021 09:00
Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – в сентябре 2021 года должны закончить свои исследования по вакцине. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Суспільному".
После исследований учёные представят довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин против COVID-19.
Отмечается, что Институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований.
Также одна коммерческая организация отдельно разрабатывает вакцину в Украине.
Ляшко добавил, что денег частной компании не дали (ранее Степанов обещал выделить 100 – 150 миллионов грн), потому что она не представила нужные доказательства.
Теги: Украина, вакцина, исследования, COVID-19
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