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Украина обзавелась официальной страницей в Instagram

15.07.2021 16:00
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Украина обзавелась официальной страницей в Instagram

В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua, сообщает Министерство иностранных дел.
Цель этой страницы — создание и продвижение положительного имиджа страны на международной арене и среди иностранной аудитории.
"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, которая превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", — говорится в сообщении.
Отмечается, что развитие официальной страницы Украины в Instagram является частью стратегической работы МИД по формированию положительного имиджа страны в рамках Стратегии публичной дипломатии, которая в этом году впервые была утвердженна ведомством.



Теги: Украина, Instagram, аккаунт
 
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