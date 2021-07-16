Все рубрики раздела
- Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac09:00
- Украина обзавелась официальной страницей в Instagram16:00
- В НАН спрогнозировали снижение заболеваемости COVID в Украине13:00
- Ляшко назвал сроки создания украинской COVID-вакцины09:00
- Миллиардер Брэнсон слетал в космос на своем ракетоплане (ВИДЕО)11:00
- Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"17:00
- В Чили обнародовали новые данные об эффективности вакцины CoronaVac14:00
- Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac17:00
- Компания Apple открыла официальное представительство в Украине13:00
- В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат11:00
Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac
У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. Об этом в пятницу, 16 июля сообщает South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование, передает Корреспондент.net.
Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.
"Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", - цитирует газета исследование.
При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.
"Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", - заявил в интервью газете ведущий исследователь Бенджамин Коулинг. При этом он отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.
"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.
Издание указывает, что ранее больница Гонконга проводила аналогичный сравнительный анализ и пришла к точно таким же выводам.
Теги: исследования, Pfizer, Sinovac, COVID-19
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni18:00
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"15:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- Украина обзавелась официальной страницей в Instagram16:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля10:00
- На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer09:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ОРДО анонсировали "воскрешение" ЕМЗ
- Кондитерскую компанию АВК признали банкротом
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- Зеленский и Меркель сделали заявления об урегулировании на Донбассе
- В автобусе "Луганск — Москва" обнаружили тайник с контрафактной водкой
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- Глава миссии МККК в Украине прибыла в оккупированный Донецк
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП