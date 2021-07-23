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В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом
В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине многоквартирного стального дома – проекта победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom, который проходит при поддержке Группы Метинвест, сообщает mrpl.city.
Дом будет построен из стали и бетона. Более 400 тонн металлопроката предоставит Группа Метинвест. Общие инвестиции в проект составят более 120 млн грн. Уже в 2022 году дом будет заселен.
Это будет восьмиэтажный дом площадью более 7 тыс. кв. м на 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. От типового панельного жилья он будет отличаться ярким внешним видом. Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома, разные окна – все это также будет отличать дом от остальной застройки. Новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++), а к моменту сдачи все квартиры получат стопроцентную отделку. Сейчас возводят первый этаж.
Проект реализуется в рамках меморандума о шестилетнем сотрудничестве Группы Метинвест с муниципалитетом Мариуполя.
Теги: Донбасс, дом, строительство, сталь, Метинвест
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