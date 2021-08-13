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У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты
13.08.2021 12:00
Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:
- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
Европейское агентство по лекарственным средствам уже изучает побочные эффекты.
Теги: вакцина, побочная реакция, Pfizer, Moderna
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