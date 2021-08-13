У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты

13.08.2021 12:00

Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:

- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,

- гломерулонефрит - воспаление почек,

- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам уже изучает побочные эффекты.