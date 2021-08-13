В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере

13.08.2021 17:00

В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН.

Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской компании «Мелливора». Среди них – программисты, инженеры и электронщики.

По заверениям ІТ-шников, принтер способен напечатать практически все. На данный момент он уже успел сделать цоколь будущего одноэтажного дома площадью 48 квадратных метров.

У команды – амбициозные планы, в будущем они хотят печатать по дому в неделю усилиями только двух людей.