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Архив - Наука и технологии

В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере

13.08.2021 17:00
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В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере

В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН.
Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской компании «Мелливора». Среди них – программисты, инженеры и электронщики.
По заверениям ІТ-шников, принтер способен напечатать практически все. На данный момент он уже успел сделать цоколь будущего одноэтажного дома площадью 48 квадратных метров.
У команды – амбициозные планы, в будущем они хотят печатать по дому в неделю усилиями только двух людей.



Теги: дом, строительство, принтер, 3D, Сумская область
 
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