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ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов

31.08.2021 15:00
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ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Это стало возможным благодаря совместной работе Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы во исполнение решений Правительства Украины.
Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением «SafeBorder». Они позволяют просканировать QR-код предоставленного гражданами сертификата и получить на экране статус подтверждения документа.
На сегодня к доверительной сети цифровых COVID-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны - члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.
Следует отметить, что проверка COVID сертификатов выданных в странах, не подключены к данной сети осуществляется визуально и с помощью технических средств пограничного контроля для изучения признаков возможных подделок.



Теги: сертификат, QR-код , Госпогранслужба, COVID-19
 
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