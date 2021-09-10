Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике

10.09.2021 17:00

Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. Об этом сообщает ТСН.

Блавацкий собрал портреты 299 членов правительств всех 15 бывших республик СССР, определил для каждого из них индекс массы тела. Эти показатели он сравнил с пятью установленными показателями предполагаемой коррупции и обнаружил высокую корреляцию.

Украинские чиновники в рейтинге самых тучных и коррумпированных заняли третье место после Туркменистана и Узбекистана.

Шуточная премия Блавацкому была присуждена в сфере экономики.