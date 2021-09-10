Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике

10.09.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике

Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. Об этом сообщает ТСН.
Блавацкий собрал портреты 299 членов правительств всех 15 бывших республик СССР, определил для каждого из них индекс массы тела. Эти показатели он сравнил с пятью установленными показателями предполагаемой коррупции и обнаружил высокую корреляцию.
Украинские чиновники в рейтинге самых тучных и коррумпированных заняли третье место после Туркменистана и Узбекистана.
Шуточная премия Блавацкому была присуждена в сфере экономики.



Теги: экономика, коррупция, Шнобелевская премия, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх