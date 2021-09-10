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Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике
10.09.2021 17:00
Ученый университета Монпелье (Франция) Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. Об этом сообщает ТСН.
Блавацкий собрал портреты 299 членов правительств всех 15 бывших республик СССР, определил для каждого из них индекс массы тела. Эти показатели он сравнил с пятью установленными показателями предполагаемой коррупции и обнаружил высокую корреляцию.
Украинские чиновники в рейтинге самых тучных и коррумпированных заняли третье место после Туркменистана и Узбекистана.
Шуточная премия Блавацкому была присуждена в сфере экономики.
Теги: экономика, коррупция, Шнобелевская премия, украинец
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