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В Минцифры анонсировали новые услуги в "Дії"
Мобильное приложение "Дія" вскоре получит ряд новых функций. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".
"Мы планируем "Дія-саммит" осенью, будет много новых продуктов. Вчера мы анонсировали, что "Дія" будет предупреждать о том, что проверяется ваша кредитная история. Электронные документы надежные и там нет вопросов, но много где еще используют бумажные документы. Если кто-то пытается взять на копию ваших документов где-то кредит, а это тысячи случаев в год, тогда я буду предупреждать, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю. Если это не вы обратились в банк, вы можете отреагировать и остановить это. Поэтому я надеюсь, что мы сведем к нулю для пользователей "Дії" те ситуации, когда на них берут кредиты. Не нужно будет дополнительных приложений, просто в "Дії" будет приходить уведомление о том, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю", - рассказал министр.
Федоров также сообщил, что в "Дії" скоро станут доступны и другие новые услуги.
"Мы будем также запускать возможность оформить пенсию, переоформить субсидию, помощь одиноким матерям. Мы будем презентовать "Дія-сити", потому что с 1 января заработает эта система налоговая. Будет много новых продуктов", - добавил он.
"Мы планируем "Дія-саммит" осенью, будет много новых продуктов. Вчера мы анонсировали, что "Дія" будет предупреждать о том, что проверяется ваша кредитная история. Электронные документы надежные и там нет вопросов, но много где еще используют бумажные документы. Если кто-то пытается взять на копию ваших документов где-то кредит, а это тысячи случаев в год, тогда я буду предупреждать, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю. Если это не вы обратились в банк, вы можете отреагировать и остановить это. Поэтому я надеюсь, что мы сведем к нулю для пользователей "Дії" те ситуации, когда на них берут кредиты. Не нужно будет дополнительных приложений, просто в "Дії" будет приходить уведомление о том, что конкретный банк проверяет вашу кредитную историю", - рассказал министр.
Федоров заявил, что в "Дії" скоро станут доступны и другие новые услуги.
"Мы будем также запускать возможность оформить пенсию, переоформить субсидию, помощь одиноким матерям. Мы будем презентовать "Дія-сити", потому что с 1 января заработает эта система налоговая. Будет много новых продуктов", - добавил он. Источник: https://censor.net/ru/n3287894
Теги: функции, приложение, услуги, анонс, Дия
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