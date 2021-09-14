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Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac
14.09.2021 16:00
Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает сайт Харьковского горсовета.
Об этом стало известно на встрече коллектива «Лекхима» с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым.
«Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо», - заявил Игорь Терехов.
В Харькове будет производиться вакцина «CoronaVac», созданная китайской компанией «Sinovac Biotech». В 2021 году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
Теги: Харьков, производство, CoronaVac
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