Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac

14.09.2021 16:00

Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцин против COVID-19, сообщает сайт Харьковского горсовета.

Об этом стало известно на встрече коллектива «Лекхима» с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым.

«Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо», - заявил Игорь Терехов.

В Харькове будет производиться вакцина «CoronaVac», созданная китайской компанией «Sinovac Biotech». В 2021 году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.