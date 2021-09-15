ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)

15.09.2021 17:00

ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал.

Сейчас в приложении доступны пять разделов:

карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет, где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

Кроме того, приложение предлагает слушать богослужения онлайн.