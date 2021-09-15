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ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (ВИДЕО)
15.09.2021 17:00
ПЦУ презентовала мобильное приложение "Моя церковь". Его можно загрузить в Google Play, сообщает 5 канал.
Сейчас в приложении доступны пять разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы;
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет, где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
Кроме того, приложение предлагает слушать богослужения онлайн.
Теги: приложение, УПЦ, Google Play
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