Создана интерактивная карта экологических проблем Донбасса

17.09.2021 11:00

В Украине запустили новую карту "Схід Ekomap", которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Восточный Вариант.

Проект является не только информационным, но и коммуникационным, ведь каждый человек сможет проинформировать о проблеме в своей местности, добавив соответствующую точку на карте. Это поможет определить горизонт экологических проблем Донбасса, чтобы начать их исправлять.

Проект разработан общественной организацией "Криголам" при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program.

"Первый шаг к решению проблемы - понимание ее масштабности. Проект "Схід Ekomap" стремится начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса. Местное население сможет активно к этому приобщаться и обозначать точки проблем (мусорные свалки, вырубка лесов, проседание грунта и другие) в своем регионе ", - говорят основатели общественной организации "Криголам".

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