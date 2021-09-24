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На портале Дія появилась фунцкция печати COVID-сертификатов
24.09.2021 15:00
Украинские COVID-сертификаты теперь можно получить и распечатать на портале государственных услуг Дія. Сертификаты можно получить без Дія.Підпис. Об этом сообщается в Telegram портала.
Как сгенерировать документ:
- Во-первых, авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП).
- Во вторых, нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги".
- В-третьих, подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом.
- В-четвертых, когда Дія найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту.
Как правильно распечатать международный СOVID-сертификат на портале Дія рассказано в видеоролике:
Теги: портал, сертификат, COVID-19, Дия
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