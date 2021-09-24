На портале Дія появилась фунцкция печати COVID-сертификатов

24.09.2021 15:00

Украинские COVID-сертификаты теперь можно получить и распечатать на портале государственных услуг Дія. Сертификаты можно получить без Дія.Підпис. Об этом сообщается в Telegram портала.

Как сгенерировать документ:

Во-первых, авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП).

Во вторых, нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги".

В-третьих, подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом.

В-четвертых, когда Дія найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту.

Как правильно распечатать международный СOVID-сертификат на портале Дія рассказано в видеоролике: