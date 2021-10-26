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В Сети появилась фейковая "Дія"
26.10.2021 09:00
В фейковом Telegram-канале Дія предлагают поддельное приложение для Android с возможностью редактирования данных, сообщает НВ.
Благодаря этому несовершеннолетние могут указывать в нем какой угодно возраст, чтобы покупать себе сигареты и алкоголь. Кроме того, приложение содержит также поддельный «зеленый» Covid-сертификат, свидетельствующий о якобы прохождении полного курса вакцинации. Приобрести данное приложение предлагают за 120 гривен.
Киберполиция уже расследует обстоятельства появления лже-"Дії". Точное число граждан, которые успели воспользоваться незаконным сервисом, пока неизвестно.
Теги: подделка, приложение, Дия
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