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В Австралии разработали COVID-вакцину в виде пластыря
Ученые Квинслендского университета (Австралия) успешно ввели препарат против коронавируса, разработанный Техасским университетом (США), подопытным мышам с помощью пластыря с микроиголками. Об этом сообщила пресс-служба университета, передает Корреспондент.net.
Специальный пластырь был разработан учеными из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas. Он имеет микроиглы высокой плотности, покрытые препаратом.
"Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм. Ощущение при применении этого способа инъекции - как нажатие ногтя", - рассказали ученые.
Исследователи уточнили, что с помощью пластыря они вводили вакцину Hexapro, разработанный Техасским университетом. Он использует стабилизированную форму спаечного белка, которым вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него.
Результаты доклинических испытаний Hexapro, обнародованные в научном издании Science Advances, показали, что введение вакцины через пластырь было более действенным, чем с помощью иглы: мыши быстрее производили иммунный ответ на COVID-19.
Далее вакцину-пластырь планируют испытать на людях. Разработчики надеются, что это ускорит прививку людей во всем мире, прежде всего в странах с низким и средним уровнем дохода.
"Вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25 ° C и в течение недели - при температуре 40 ° C. Поэтому она не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые нынешние аналоги", - подчеркнули исследователи.
Теги: Австралия, вакцина, пластырь, COVID-19
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