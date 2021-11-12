В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов

12.11.2021 16:00

В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.

Федоров отметил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дії" в неподходящий момент.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – заявил Федоров.

По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.