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Архив - Наука и технологии

В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID

15.11.2021 13:00
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В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID

В "Дия" появился сертификат о выздоровлении от COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный. Об этом сообщает РБК-Украина.
Во внутреннем сертификате отображается фото лица, которому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.
Отметим, что сгенерировать сертификат в "Дия" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат действует в течение 90 дней.
При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.



Теги: выздоровление, сертификат, COVID-19, Дия
 
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