В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID

15.11.2021 13:00

В "Дия" появился сертификат о выздоровлении от COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во внутреннем сертификате отображается фото лица, которому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

Отметим, что сгенерировать сертификат в "Дия" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат действует в течение 90 дней.

При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.