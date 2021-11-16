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Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь

16.11.2021 11:00
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Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Возле Новозвановки сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
ВСУ открывали ответный огонь.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Теги: Донбасс, нарушения, режим тишины, ООС
 
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