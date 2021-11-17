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Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам
Теперь узнать количество и производителя вакцин от COVID-19 в ближайшем пункте вакцинации можно с помощью чатбота «Медичні закупівлі України» в Telegram. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Чтобы воспользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке или просто ввести в поисковую строку Telegram его ник — @medpro_ukraine_bot. После этого бот спросит, что именно вы хотите найти — в предложенном меню выберите «Поиск вакцинны от COVID-19».
Используя геолокацию с телефона пользователя, бот найдет ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин, предварительно уточнив, какую именно ищет пользователь (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer или Moderna).
Кроме того эту же информацию можно найти на сайте ГП МЗУ.
Теги: вакцина, информация, Минздрав, онлайн, COVID-19
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