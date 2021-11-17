Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам

17.11.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам

Теперь узнать количество и производителя вакцин от COVID-19 в ближайшем пункте вакцинации можно с помощью чатбота «Медичні закупівлі України» в Telegram. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Чтобы воспользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке или просто ввести в поисковую строку Telegram его ник — @medpro_ukraine_bot. После этого бот спросит, что именно вы хотите найти — в предложенном меню выберите «Поиск вакцинны от COVID-19».
Используя геолокацию с телефона пользователя, бот найдет ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин, предварительно уточнив, какую именно ищет пользователь (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer или Moderna).
Кроме того эту же информацию можно найти на сайте ГП МЗУ.



Теги: вакцина, информация, Минздрав, онлайн, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх