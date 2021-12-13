Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"

13.12.2021 09:00

Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Пройти оформление на границе скоро можно будет в удобное время. На этой неделе правительство дало старт экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы". Благодаря такой инициативе можно будет забронировать время оформления в пунктах пропуска. Также для улучшения комфорта будут созданы новые зоны ожидания", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что введение "Электронной очереди" будет способствовать уменьшению очередей из автомобилей на границах, сэкономит время для бизнеса, а также улучшит имидж Украины.