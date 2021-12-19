Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"

19.12.2021 11:00

В Министерстве здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) утверждают, что фиксируют значительно меньший уровень госпитализаций во время штамма коронавируса "Омикрон", чем раньше фиксировали во время "Дельты". Об этом пишет Bloomberg.

Так, в ЮАР, где две недели назад начался новый быстрый рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма "Омикрон", резко упало количество госпитализаций больных.

Глава Минздрава страны Джо Фаахла рассказывает, что по итогам второй недели этой волны госпитализация понадобилась лишь 1,7% заболевших людей. В предыдущую волну, когда доминировал штамм "Дельта", по итогам двух недель госпитализировали 19% больных.

Однако распространяется "Омикрон" гораздо быстрее, отмечают в Минздраве ЮАР. Так, во вторую неделю новой волны в стране ежедневно заражается более 20 тысяч человек, в то же время за "Дельты" было 4,4 тысячи.

Также в ЮАР утверждают, что в настоящее время фиксируют "слишком незначительное" увеличение количества смертей.