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В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID

25.12.2021 17:00
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В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID

Израильские ученые провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Все 18 человек, на которых испытывали лекарство, выздоровели, сообщает The Jerusalem Post.
Речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, испытание которого проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.
"Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что тестирование проводилось как на пациентах с легкой симптоматикой, так и на тех, у кого было тяжелое течение заболевания.
Кроме того, в рамках милосердной помощи, двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.
"Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно", - указано в сообщении.
В новом препарате Amor-18 основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.
Как пояснили в компании Amorphical, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.



Теги: лекарство, Израиль, COVID-19
 
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