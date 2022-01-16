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В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины
Хакерская атака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Используемый софт был предназначен для вывода целевых устройств из строя. Об этом сообщает центр анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC).
"MSTIC выявил доказательства деструктивной операции вредоносного ПО, нацеленной на несколько организаций в Украине. Это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах-жертвах в Украине 13 января 2022 года", - заявили в компании.
В частности, в компании Microsoft уточнили, что знают "о происходящих геополитических событиях в Украине и окружающем регионе".
"Пока наше расследование продолжается, MSTIC не обнаружил каких-либо заметных связей между этой наблюдаемой активностью, отслеживаемой как DEV-0586, и другими известными группами активности. MSTIC оценивает, что вредоносное ПО, которое выглядит как программа-вымогатель и не имеет механизма восстановления с целью получения выкупа, предназначено для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа", - рассказали эксперты корпорации.
Кроме того, в MSTIC заявили, что вредоносное ПО обнаружено "на десятках пострадавших систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования".
"Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине", - резюмировали в компании.
Теги: Украина, Microsoft, атака, расследование, хакеры
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