Все рубрики раздела
- Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"16:00
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон14:00
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины15:00
- В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)13:00
- В Израиле создали "ковид-калькулятор"17:00
- "Нафтогаз" установил на Донбассе 11 "умных" остановок17:00
- В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID17:00
- На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата12:00
- Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"11:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования вакцины против коронавируса, в частности, против штамма "Омикрон". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании Pfizer.
"Хотя текущие исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации через "Омикрон", мы признаем необходимость быть готовыми в случае, если эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему "Омикрона", – говорится в сообщении.
В исследовании примут участие три группы людей:
- получившие две дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну или две дозы вакцины против "Омикрона";
- получившие три дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 или вакцины против "Омикрона";
- те, кто еще не вакцинировался; они получат три дозы вакцины против "Омикрона".
Теги: вакцина, испытания, Pfizer, штамм, COVID-19
- Испытана универсальная вакцина от гриппа
- На Кубе испытана вакцина от рака простаты
- ВОЗ оценила действие вакцин на дельта-штамм коронавируса
- В США создали антигероиновую вакцину
- У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты
- Ученые провели клинические испытания первой вакцины против болезни Альцгеймера
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"16:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Кабмин перевел в красную зону карантина вторую область14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря13:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка10:00
- Советники "нормандской четверки" согласовали встречу в Париже09:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- В Славянске "заминировали" все школы
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- Приоритеты-2022 в законопроектах
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января