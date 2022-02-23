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YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"
23.02.2022 14:00
Администрация YouTube заблокировала аккаунт "главы" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Это следует из сообщения видеохостинга, передает Корреспондент.net.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - говорится в сообщении на канале Пушилина.
До момента блокировки на аккаунт Пушилина было подписано более трех тысяч человек.
К слову, с начала февраля из YouTube удалили несколько основных аккаунтов незаконных объединений, действующих на территории Луганской и Донецкой областей. Это каналы так называемых "Луганского информационного центра", "Луганской государственной телерадиокомпании", "Первого Республиканского телеканала ДНР", а также "Министерства информации" и "Народной милиции ДНР".
Теги: Донбасс, YouTube, блокирование, аккаунт, Пушилин
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