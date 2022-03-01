Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"

01.03.2022 15:00

В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации. Отправляет максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона", – говорится в описании.

Чтобы получать уведомления, необходимо:

- установить приложение через Google Play Market или AppStore

- предоставить ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения

- выбрать область, в которой необходимо получать уведомления.

На данный момент приложение предоставляет информацию в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Список постоянно обновляется.

Как подчеркнули создатели, это единственное приложение, поддерживающее критические оповещения. Это означает, что звук тревоги будет всегда поступать с максимальным уровнем громкости смартфона.

Для этого обязательно представьте все соответствующие разрешения приложения после установки. Их можно будет выключить в любой момент.