В Украине заработала онлайн-платформа для распределения гумпомощи

23.03.2022 12:00

Министерство социальной политики при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы развития ООН в Украине создало платформу "єДопомога", которая обеспечивает оперативный сбор заявок из всех регионов Украины относительно нужд в гуманитарной помощи, а также её эффективное и адресное распределение. Об этом сообщает пресс-служба минсоцполитики.

Платформа объединяет возможности, ресурсы и сильные стороны государства, бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров для предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим от войны, внутренне перемещенным лицам и людям уязвимых категорий.

"Дело не в том, чтобы собрать как можно больше гуманитарной помощи и распределить ее между всеми регионами поровну, а в том, чтобы эта помощь удовлетворяла актуальные потребности конкретных людей, была адресной и эффективной. Платформа обеспечивает коммуникацию между теми, кто готов оказать помощь и теми, кому она нужна. Через нее консолидируются и обрабатываются заявки на получение и предоставление разных видов пособий.

Обеспечение продуктами питания, одеждой, лекарствами и другими необходимыми вещами по этим заявкам будет осуществляться как социальными работниками, так через почтовых операторов, таких как Укрпочта и Новая Почта, а также через точки выдачи гуманитарной помощи", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Платформа "єДопомога" доступна по ссылке.