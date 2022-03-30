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В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество

30.03.2022 11:00
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В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество

В приложении госуслуг Дия доступен новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий. Об этом объявил президент Владиимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 29 марта.
"Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в Дие", - сказал глава государства.
По его словам, подача заявок на возмещение ущерба уже доступна в приложении. Чтобы увидеть новую услугу, его необходимо обновить. При этом через неделю заявку можно будет подать и офлайн - в центрах предоставления административных услуг.
"Сам по себе функционал в Дие достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством. Главное - государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", - подчеркнул президент.



Теги: компенсация, имущество, ущерб, Дия
 
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